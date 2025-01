Chi è Ginevra, la mamma di Tommaso Franchi del Grande Fratello

Tommaso Franchi, uno dei protagonisti più discussi del Grande Fratello 18, sta conquistando l’attenzione del pubblico non solo per la sua partecipazione al reality, ma anche per una straordinaria rivelazione sulle sue origini nobili. Il giovane concorrente ha svelato in un’intervista che la sua famiglia è legata alla corona inglese. “La mia mamma è sangue inglese”, ha dichiarato Franchi in un momento di confidenza con gli altri concorrenti. Ma chi è la mamma Ginevra?

Chi è Ginevra, la mamma di Tommaso Franchi

Questa dichiarazione ha lasciato il pubblico e i compagni di avventura increduli, ma non è la prima volta che Tommaso racconta dettagli sorprendenti sul suo passato familiare.

Franchi ha rivelato che la sua nonna sarebbe discendente della famiglia reale, una scoperta che ha sollevato curiosità e stupore. “Quando c’è il cambio di corona e muore la regina, viene fatto un mega libro con tanti discendenti”, ha spiegato. E, incredibilmente, il suo nome appare tra i discendenti di Guglielmo il Conquistatore. La famiglia di Tommaso Franchi: Giacomo e Ginevra

Il percorso di Tommaso Franchi al Grande Fratello non è solo segnato dalle sue origini nobili, ma anche da una storia familiare piuttosto interessante. I suoi genitori, Giacomo e Ginevra, sono separati da anni, ma hanno mantenuto un rapporto sereno per il bene del figlio.

Giacomo, papà di Tommaso, ha ammesso in un’intervista radiofonica di essere molto fiero di come il figlio sta gestendo la sua esperienza nella Casa.

Ginevra, la mamma, è invece una figura più riservata. Tommaso ha rivelato che la madre è una psichiatra dal carattere forte e deciso, una donna che ha sempre avuto un grande impatto sulla sua vita.

Nonostante la separazione, il padre Giacomo ha trovato una nuova compagna con cui Tommaso ha un ottimo rapporto. “La chiamo ‘mammazza’ perché non mi piaceva il termine matrigna”, ha spiegato il concorrente. Giacomo ha avuto una figlia dalla sua nuova relazione, una sorellastra per Tommaso, ma le informazioni su di lei rimangono scarse.