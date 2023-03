Chi è il nuovo fidanzato di Valentina Ferragni?La sorella minore di Chiara avrebbe ritrovato l’amore dopo la fine della storia con Luca Vezil, durata nove anni. L’influencer ha silenziato i social per una settimana ma the pipol ha “scovato” la dolce metà che le avrebbe fatto – ancora – battere il cuore.

La pagina di gossip ha anche pubblicato un video esclusivo che ritrae Valentina Ferragni in vacanza in Messico, più precisamente a Telum, tra le braccia del suo nuovo amore:

Immagini che noi di Pipol abbiamo visto. Adesso dopo il party la coppia si rilassa in spiaggia. Un nuovo amore è appena nato in casa Ferragni.

La coppia si rilassa in spiaggia dopo una caldissima nottata in discoteca dove Valentina, vestita con un mini abitino rosso sexy, si è lasciata andare a lunghissimi baci ed effusioni sexy con il fidanzato.

Ma chi è il nuovo fidanzato della baby Ferragni? Sempre the pipol svela tutto:

Lui si chiama Matteo Napoletano, è di Castelfranco Veneto, ma vive a La Miranda una località nei pressi di Los Angeles, dove frequenta la “Biola” University.

È nato nel 2001 e non è un personaggio famoso, il suo profilo Instagram conta “solo” 7.000 followers, ma quanto pare sta facendo battere è forte il cuore di Valentina.

In questi giorni di vacanza i due sono stati inseparabili, presentandosi nei locali della riviera Maya mano nella mano, sempre attaccati l’uno all’altra, senza risparmiarsi mai in effusioni da innamorati in totale complicità.