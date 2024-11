Chi è Ettore, il padre di Bianca Guaccero: la malattia e la dedica a Ballando con le Stelle

Bianca Guaccero ha sempre dimostrato un legame profondo con suo padre Ettore, un affetto che si è rafforzato ulteriormente durante un periodo difficile segnato dalla malattia dell’uomo. Recentemente, la conduttrice ha condiviso alcuni momenti toccanti della loro vita familiare, rivelando come il loro rapporto sia stato messo alla prova, ma anche rafforzato.

La malattia di Ettore Guaccero, padre di Bianca Guaccero

Il papà della showgirl è stato colpito da una grave malattia che lo ha portato a vivere un ricovero in terapia intensiva. “È stato un periodo buio, ma non abbiamo mai smesso di combattere”, ha dichiarato Bianca. In quei giorni difficili, la conduttrice non ha mai lasciato il fianco del padre, affrontando ogni ostacolo con il suo caratteristico spirito positivo. “Cerco di sdrammatizzare, di essere un giullare nelle situazioni difficili”, ha spiegato, sottolineando il suo approccio resiliente e ottimista.

Il legame speciale tra Bianca ed Ettore non è passato inosservato nemmeno al pubblico. Due anni fa, durante una puntata di Detto Fatto, Ettore le fece una sorpresa chiamandola in diretta per esprimere tutto il suo orgoglio. “Bianca è sempre stata una bambina bravissima, troppo complice con noi genitori”, aveva detto, condividendo anche un divertente ricordo d’infanzia.

La dedica a Ballando con le Stelle 2024

Nella puntata di oggi 16 novembre di Ballando con le Stelle, Bianca Guaccero, affiancata da Giovanni Pernice, ha deciso di ballare per il suo papà Ettore. Il brano scelto è I tuoi particolari di Ultimo, attraverso il quale vorrà esprimere la mancanza e la gratitudine per una figura paterna.