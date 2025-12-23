Checco Zalone rompe il silenzio sul flirt con Virginia Raffaele

Negli ultimi tempi Checco Zalone è tornato sotto i riflettori non solo per il cinema, ma anche per la sua vita privata. Complice l’uscita del nuovo film Buen Camino, il comico pugliese si è ritrovato al centro di indiscrezioni su presunti flirt e su una relazione storica giunta al capolinea. Dopo mesi di silenzio, ha scelto di fare chiarezza, come sempre con ironia e senza drammi.

Durante la promozione del film, Zalone – all’anagrafe Luca Medici – ha confermato la fine del rapporto con Mariangela Eboli, la compagna con cui ha condiviso quasi vent’anni di vita e da cui ha avuto due figlie. Nessun divorzio, però: i due non si sono mai sposati. L’attore ha spiegato che, nonostante la separazione, i rapporti restano sereni e improntati al rispetto reciproco.

La loro storia era iniziata nel 2006 in modo quasi casuale, quando lui si era presentato come musicista in cerca di una cantante per cerimonie. Da quell’incontro è nata una famiglia, con l’arrivo di Gaia e Greta, oggi adolescenti. Zalone parla spesso delle figlie con affetto e leggerezza, raccontando episodi di vita quotidiana e scherzando sulle sfide dell’età che cresce, tra scuola, sport e caratteri che cambiano.

Sul gossip con Virginia..

Parallelamente, negli ultimi mesi si è diffuso un altro gossip: quello su un presunto avvicinamento tra Zalone e Virginia Raffaele. Le voci, nate online e rilanciate dai social, parlavano di incontri sospetti a Roma. L’attrice aveva già ridimensionato tutto, parlando semplicemente di amicizia.

Ora è arrivata anche la versione di Zalone, che ha liquidato la questione con una battuta, spiegando di aver rivisto la collega dopo molto tempo e di aver riso insieme delle ricostruzioni fantasiose circolate sul loro conto. Nessuna relazione sentimentale, solo stima e amicizia.

Con Buen Camino, in uscita il 25 dicembre, Checco Zalone sembra concentrato soprattutto sul lavoro e su una storia che tocca corde per lui molto personali: il rapporto tra un padre e una figlia. Un tema che riflette il momento della sua vita, fatto di cambiamenti, ma affrontato con equilibrio e quella leggerezza che da sempre lo caratterizza.