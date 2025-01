Censura ad Amici 24? Il caso della maglia oscurata: ecco cosa c’era scritto

La celebre trasmissione Amici 24 si ritrova travolta da una bufera mediatica dopo che, nella puntata del daytime andata in onda il 20 gennaio, gli spettatori hanno notato un dettaglio che non è passato inosservato: la scritta “Gay All Day” stampata sulla maglia di Chiara, una delle concorrenti, è stata oscurata.

Questo intervento di censura ha immediatamente fatto scattare una valanga di reazioni sui social, dove molti fan hanno interpretato il gesto come un attacco alla libertà di espressione e un’azione contraria ai principi di inclusività che il programma dovrebbe rappresentare.

La discrepanza è emersa quando alcune immagini della puntata del 17 gennaio, in cui la scritta era ben visibile, sono state riproposte con modifiche evidenti nel daytime successivo.

Diversi utenti hanno ipotizzato che la censura fosse legata a questioni di copyright, ma la teoria è stata smentita: la scritta non è riconducibile a nessun marchio registrato. Altri hanno sottolineato come un simile gesto possa trasmettere un messaggio sbagliato, specialmente in un contesto che coinvolge un pubblico giovane.

Nonostante il polverone sollevato, la produzione di Amici 24, inclusa Maria De Filippi, non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali.