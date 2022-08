Carlotta Dell’Isola aveva svelato su Instagram per quale motivo non faceva vedere più Nello Sorrentino nelle sue storie dopo il matrimonio. Raggiunta da the pipol, ha parlato di una “crisi” e la volontà di staccarsi un po’ dal marito.

Carlotta Dell’Isola “sgonfia” la crisi con Nello e dà la colpa a siti e blog

Samantha De Grenet, incredula dai titoli di siti e blog (che hanno fatto semplicemente riferimento alle parole dell’ex gieffina), ha condiviso un suo pensiero pubblico svelando di avere recentemente passato del tempo con Carlotta e Nello, trovandoli in perfetta sintonia.

Carlotta Dell’Isola, quindi, si è trovata “costretta” ad aggiustare il tiro svelando di aver detto certe parole ma di non avere alcuna intenzione di prendersi una pausa da Nello Sorrentino:

Sono un po’ sconvolta da quello che sta succedendo. La cosa che mi ha sorpresa di più è stata la modalità in cui è stata ripresa l’intervista, usando titoli assurdi. Ne hanno parlato persino in radio! Sono scioccata! Non smentisco l’intervista perché tutto ciò che è stato scritto è quanto precedentemente da me dichiarato. Una cosa ho trovato eccessiva: i titoli che fanno spaventare la mia famiglia.

Ciò che francamente fa sorridere, oltre al passo indietro, è attribuire la colpa ai titoli di siti e blog che, a detta sua, avrebbero spaventato la sua famiglia.

E se ci sono state delle problematiche interne dopo il matrimonio, non sarebbe stato più opportuno prima farle sapere alla sua famiglia che concedersi una intervista pubblica dove, chiaramente, esprimeva del malessere?

Personalmente mi danno molto fastidio le supposizioni della serie: “Voleva solo far parlare di sé”, oppure “l’ha fatto per hype” ma, in questo caso francamente, calzano a pennello.

Ecco cosa ha dichiarato l’ex gieffina

La verità è una: il matrimonio sia io che lui lo abbiamo preso un po’ troppo ‘sotto gamba’. Pensavamo ci avesse fatto avvicinare di più, invece paradossalmente ci ha fatto un po’ separare. Io e lui stiamo insieme da dieci anni, ma quando ci siamo ritrovati ad unire le nostre abitudini diverse purtroppo, ci siamo impelagati in molti litigi e contrasti ripetuti. Non sono ipocrita, non posso dirti che sia tutto stupendo tra noi. Ci sono molte difficoltà nel nostro rapporto. Io ho bisogno di staccarmi per un bel po’ da lui e viceversa. Può essere che funzioni anche per noi quella frase “oggetto lontano dalla vista si ingrandisce nel cuore”. Secondo me la distanza ci avvicinerebbe, chissà. Proveremo a farlo.