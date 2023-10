Alla vigilia della sua nuova ospitata in tv, su Rai3, Fabrizio Corona incassa un nuovo colpo, questa volta da parte del figlio Carlos Maria, avuto dall’ex moglie Nina Moric. Figlio e mamma si sono riuniti ed attraverso una Story su Instagram hanno deciso di replicare all’intervista dell’intervista dell’ex re dei paparazzi a Belve.

Carlos, il figlio di Fabrizio Corona lo smentisce

Al programma di Francesca Fagnani, Corona aveva accusato Nina Moric di disinteressarsi del figlio e di non avere più rapporti con lui. A quanto pare però le cose non starebbero così. Il giovane esordisce commentando: “Io non ce l’ho con il popolo di Instagram”. Poi, senza mai citare il padre ha proseguito:

Chi ha parlato aveva interesse di andare in tv ed essere pagato e dire le cose per gratificare il suo ego. Io vorrei dire le cose come stanno, secondo me. Il problema è che la gente, anche per colpa mia, ha un’idea distorta delle cose. Quello che dicono che mia madre è sparita, non è così, e non c’è nessuna guerra in atto, nessuno ha offeso o insultato, c’è stato un grande chiacchiericcio. Io posso vedere mio padre, mia madre, quando voglio, siamo persone civili.

Quindi ha smentito le parole di papà Fabrizio Corona proseguendo: