Quanto ha incassato Fabrizio Corona dalle sue ospitate in Rai? La questione è stata sollevata da Repubblica, dopo le recenti presenze dell’ex re dei paparazzi prima al programma Belve di Francesca Fagnani e poi a Domenica In di Mara Venier. E domani farà ritorno anche da Nunzia De Girolamo, intenzionato a risollevare con la sua sola presenza gli ascolti del programma Avanti Popolo.

Mentre imperversa la polemica sul presunto cachet di Fabrizio Corona in Rai e sull’opportunità della sua presenza sulle reti della tv di Stato, ci si domanda a quanto ammonti il cachet dell’ex re dei paparazzi. Ne scrive Repubblica, che si sofferma anche sul caos in atto:

Può un personaggio controverso come Fabrizio Corona diventare il principale maître à penser della Rai? È normale che un pregiudicato appena uscito dal carcere, ancorché motore delle rivelazioni sull’ultimo bubbone del calcio nazionale, venga pagato decine di migliaia di euro di soldi pubblici per riempire di provocazioni, parolacce e considerazioni spesso dubbie alcuni dei programmi più seguiti della Tv di Stato?

Intanto domani sera Fabrizio Corona approderà sulla terza rete Rai nel programma Avanti Popolo che era partito maluccio con appena il 3,6% di share. E promette di farlo arrivare al 15%.

Si tratterà della terza ospitata in pochi giorni, che porterà a far salire il cachet di Corona a ben oltre 30 mila euro totali. Ecco cosa scrive Repubblica:

Dodicimila euro incassati per farsi intervistare da Mara Venier, altrettanti per confessarsi da Francesca Fagnani, mentre martedì sera dovrebbe prendere «un po’ meno», assicura l’ufficio stampa Rai, tra gli 8 e i 10mila euro: «In compenso, però, darà delle notizie in esclusiva». D’altronde lo ha aveva annunciato lui stesso, un paio di giorni fa, ai microfoni di Radio Radio: «Dirò tutto al programma di Nunzia De Girolamo », sul calcio scommesse «ho fatto una grande inchiesta e lo vedrete, presenterò le prove dopo la partita dell’Italia. Farò arrivare Avanti popolo al 15%». Esattamente quello che sperano al settimo piano di Viale Mazzini. Dove, tuttavia, per precauzione hanno già ingaggiato uno stuolo di avvocati e inaugurato un filo diretto con la Figc. Segno che anche loro qualche preoccupazione ce l’hanno.