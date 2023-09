Carlo Verdone è uno dei volti più amati e riconoscibili del cinema italiano. Con una carriera cinematografica che abbraccia una vasta gamma di generi, Verdone è noto per il suo talento sia come attore che come regista. Ma al di là del grande schermo, cosa sappiamo della sua vita privata? In questo articolo, esploreremo chi è la moglie, quanti figli ha e quale lavoro fanno.

L’ex moglie Gianna Scarpelli

Carlo Verdone è stato sposato per sedici anni con Gianna Scarpelli, una donna molto riservata. Il loro matrimonio è durato dal 1980 al 1996, anche se oggi sono separati, non hanno mai legalmente divorziato. Questo suggerisce che Carlo e Gianna siano riusciti a mantenere un rapporto amichevole nonostante la fine del loro matrimonio, soprattutto per il bene dei loro figli.

I figli di Carlo Verdone: chi sono e che lavoro fanno

Dal suo matrimonio con Gianna Scarpelli, Carlo Verdone ha avuto due figli: Giulia e Paolo.

Giulia Verdone è nata nel 1986 ed è la figlia maggiore di Carlo. Ha scelto di seguire le orme del padre nel mondo del cinema, ma in una veste diversa. Giulia ha intrapreso una carriera come assistente di produzione, lavorando dietro le quinte per portare i film sul grande schermo. La sua passione per il cinema sembra essere stata trasmessa attraverso il sangue e continua a contribuire al mondo del cinema italiano.

Paolo Verdone è nato nel 1988 ed è il figlio più giovane di Carlo. A differenza di sua sorella Giulia, Paolo ha scelto una carriera completamente diversa. Ha optato per la diplomazia ed è diventato un diplomatico italiano. Questa scelta professionale lo ha portato a rappresentare l’Italia all’estero e a contribuire alle relazioni internazionali del paese.

Nonostante la separazione di Carlo Verdone e Gianna Scarpelli, sembrano aver mantenuto un rapporto positivo e rispettoso per il bene dei loro figli. La famiglia Verdone dimostra che, anche in situazioni difficili, è possibile mantenere un legame familiare forte e unito.

Le curiosità su Verdone

Oltre alla sua vita familiare, ci sono alcune curiosità interessanti sulla vita di Carlo Verdone:

Dorme solo sei ore a notte. Soffre di agorafobia, un disturbo d’ansia che comporta la paura degli spazi aperti o affollati. È un appassionato di fotografia e giardinaggio, dimostrando un interesse per le arti visive e la natura. Ama collezionare vinili, apprezzando la musica analogica. Ha fatto un viaggio in Iran, che è stato uno dei momenti più belli della sua vita. Inoltre, ha il desiderio di visitare l’Islanda in futuro. Tra le sue preferenze artistiche, Anna Magnani è la sua attrice preferita, mentre registi come Orson Welles e Fellini occupano un posto speciale nel suo cuore.