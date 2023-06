Sarà Sangiovanni ad interpretare il giovane Carlo Verdone nella serie Vita da Carlo, disponibile da settembre su Paramout. La seconda stagione vedrà nel cast, nei panni del protagonista, anche il cantante artisticamente nato sul palco di Amici di Maria De Filippi. Una scelta che ha scatenato qualche dubbio in Verdone, come ha ammesso lo stesso attore e regista in una intervista al Corriere.

Sangiovanni è Carlo Verdone nella seconda stagione della serie

E’ stato il produttore a convincere Carlo Verdone a puntare su Sangiovanni, nei suoi panni da giovane. Una scelta particolare e non subito presa bene dallo stesso Verdone che ha commentato:

Me lo impone, nella serie, il mio produttore che vuole qualcuno che piaccia ai giovani. Ovviamente Sangiovanni sarebbe l’ultima persona al mondo che avrei potuto scegliere: cosa c’entra Sangiovanni da Vicenza con Carlo Verdone da Ponte Sisto. Quando lo vedo nella serie mi prende un colpo, vorrei mollare tutto… Invece poi funziona, è pure bravo. Io dei dubbi li avevo davvero, non aveva mai recitato, è pure un po’ timido e invece…

Nella seconda stagione della serie sulla vita di Carlo Verdone, Monica Guerritore interpreterà l’ex moglie Gianna Scarpelli. Nel cast anche Claudia Gerini, Zlatan Ibrahimovic e Maria De Filippi. La presenza di questi ultimi due è stato, spiega Carlo, “un pretesto, entrano nella storia perché era giusto farli entrare. Con Maria ci conoscevamo, siamo amici. Mi ha colpito per quanto è stata collaborativa. Quando l’ho chiamata mi ha detto subito: ‘Non c’è problema, fatemi sapere le date’. Mi capita di chiedere a colleghi attori di fare qualcosa e mi cascano le braccia, sembra di prendere appuntamento con il presidente cinese… Lei no ed è stata anche bravissima come attrice, non ha sbagliato niente, ci siamo pure sbrigati in fretta. Ma anche Ibra era molto tranquillo: è arrivato, ha detto le sue battute poi ha ripreso il suo aereo ed è ripartito”.