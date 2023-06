Giulia Stabile e Sangiovanni si sono lasciati? Dopo lo scoop di Alessandro Rosica (Investigatore Social) si è unito anche il compleanno della ballerina, festeggiato distante dal cantante che, proprio in queste ore, tiene in silenzio anche i suoi profili social.

Giulia Stabile, compleanno senza Sangiovanni: l’assordante silenzio

Cosa sta succedendo tra Giulia e Sangiovanni? La ballerina ha spento 21 candeline ma del suo fidanzato nemmeno l’ombra. Sono mesi, ormai, che i due non si vedono insieme e questo silenzio sta preoccupando i fan.

La Stabile è stata festeggiata (a sorpresa) dalla sua ex scuola di danza. In serata, invece, la ballerina professionista di Amici ha mangiato fuori in compagnia di Isobel e Cricca.

Lo scoop di Rosica

Alessandro Rosica, alias Investigatore Social, attraverso il suo profilo Instagram ha fatto sapere:

Sono stato il primo a comunicare una crisi “gigantesca” tra Giulia Stabile e Sangiovanni. Oggi purtroppo sarò il primo a comunicarvi che i due si sono definitivamente lasciati.

Ma quali sarebbero le ragioni del loro addio? A quanto pare non ci sarebbe stato alcun tradimento. Prosegue Rosica:

Nessun tradimento, solo progetti totalmente diversi. Ciò che mi stupisce è la loro maturità. Nonostante la loro giovane età, hanno deciso di rimanere in ottimi rapporti, intraprendendo strade diverse. In bocca al lupo a due ragazzi eccezionali.