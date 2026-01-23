Bresh e Elisa Maino hanno rotto: lui le scrive una canzone

È arrivata la conferma della fine della relazione tra Bresh ed Elisa Maino. Dopo circa tre anni insieme, il rapper genovese ha scelto di comunicare la rottura attraverso la musica. Lo ha fatto con il singolo Introvabile, pubblicato nella notte e anticipato da un messaggio sui social: “Ho scritto un pezzo di pancia che voglio fare uscire subito“.

Nel testo del brano, Bresh racconta senza filtri la conclusione della storia, affidandosi a parole cariche di significato: “Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo / E ti ho tradita (Come no, in senso lato) / Perché sei nuda e io mi sento un ladro / Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario / E c’ho provato (Devi darmi tempo) / Ma nel rincorrerti sono inciampato“.

Da alcune settimane circolavano indiscrezioni su una possibile separazione, alimentate da diversi segnali social. Nel riepilogo del 2025 condiviso da Elisa Maino su Instagram, infatti, Bresh non era mai comparso, così come era assente anche nel post dedicato al compleanno.

Le parole del cantante su di lei

Non molto tempo fa, però, il cantante aveva parlato pubblicamente del ruolo importante avuto da Elisa Maino nella sua carriera. Durante la sua partecipazione al Festival di Sanremo, in un’intervista rilasciata ai microfoni di RaiRadio2 con Ema Stokholma e Gino Castaldo, aveva raccontato quanto lei lo avesse sostenuto anche sul piano professionale: “La mia ragazza mi è stata davvero vicina, è stata incredibile. Ho scoperto un lato di lei che non conoscevo! Io sono pessimo con i social, mentre lei è un fenomeno: ha preso in mano la situazione con decisione, dando direttive a tutti senza esitazione”.

In quell’occasione, Bresh aveva spiegato di aver accettato Sanremo anche per rendere felici le donne della sua famiglia, citando tra loro proprio la fidanzata: “Ho accettato di partecipare a Sanremo per rendere felici le donne della mia famiglia, che da tempo mi spronavano a farlo: da mia nonna alle zie, passando per mia madre, mia sorella, mia cugina e la mia fidanzata. Sono tutte qui, si sono persino organizzate con un file Excel per gestire al meglio i loro arrivi e la presenza all’Ariston. Siamo una famiglia molto unita, e se oggi sono qui, è anche merito loro“.