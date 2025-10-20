Brenda Asnicar e Gianluca Ginoble sono una coppia? Il gossip

Gianluca Ginoble e Brenda Asnicar stanno insieme? I rumor dall’Argentina e i video virali

Brenda Asnicar ha da sempre mostrato un forte legame con l’Italia, un Paese che ama profondamente e che visita ogni volta che può. Nel 2023 è apparsa a sorpresa in uno spettacolo insieme a Laura la Divina e più recentemente ha partecipato alla prima della serie Overacting. Solo poche settimane fa aveva rivelato di essersi innamorata di un rapper italiano, Gianmarco Borettini, ma quella relazione sembra già conclusa. Intanto, dall’Argentina arrivano nuovi rumor su un possibile flirt con un altro artista italiano: Gianluca Ginoble de Il Volo.

Il gesto di Gianluca Ginoble che ha fatto parlare

Il 14 ottobre, il trio Il Volo ha tenuto un concerto alla Movistar Arena di Buenos Aires. Tra il pubblico in prima fila c’era proprio Brenda Asnicar. Durante l’esibizione, Gianluca Ginoble ha preso una rosa rossa e l’ha lanciata verso di lei, gesto che ha fatto subito il giro dei social grazie al sorriso dell’attrice e al video condiviso da lei stessa. In Argentina, questo momento ha acceso il gossip.

Secondo quanto riportato dall’agenzia Noticias Argentinas: “Abbiamo raccolto voci di una possibile storia d’amore internazionale. Il bel rubacuori non ha esitato a mostrare il suo interesse per la cantante di Patito Feo. Secondo alcuni testimoni presenti al concerto, il musicista italiano era costantemente attento all’attrice. Alla fine dello spettacolo, lui si è anche avvicinato alla Asnicar.”

L’incontro dopo lo show

Non si parla solo del gesto sul palco. Il canale televisivo argentino Telefe ha rivelato che, una volta concluso il concerto, Brenda avrebbe raggiunto Gianluca nel suo hotel.

ecco chi era la madonna che gli appariva nelle visioni a sanremo pic.twitter.com/98RxCdQjsu — trashbiccis (@trashbiccis) October 16, 2025

“Le interazioni tra i due non sono finite con lo show. Il flirt è continuato fuori dal palco. Dopo la fine dello spettacolo, lui si è diretto all’hotel dove alloggiava a Buenos Aires. Dopo aver accettato di scattare delle foto con diversi fan che lo stavano aspettando, il musicista è rientrato in albergo per riposare. Tuttavia, la notizia che ha fatto scattare tutti i campanelli d’allarme su una possibile storia d’amore è stata che Brenda Asnicar è arrivata poco più tardi e gli ha fatto visita in hotel. Sebbene nessuno dei due abbia rilasciato dichiarazioni, i fan hanno trovato singolare che lei sia andata a trovarlo in hotel. L’attrice aveva precedentemente accennato a una storia d’amore con un uomo italiano, un ‘Gianmarco’, ma sembra che la cosa sia finita. Tra una rosa e una visita notturna in hotel, i fan dell’attrice e del musicista italiano sperano che la conferma di questa relazione arrivi presto.”

La situazione sentimentale di Gianluca Ginoble

Ma Gianluca è davvero single? A giudicare dalle sue ultime interviste, sembrerebbe di no. Nella primavera del 2024, ospite a Verissimo, il cantante ha parlato della fine della sua relazione con Eleonora e ha rivelato di avere un nuovo amore:

“Quando sono venuto qui due anni fa ti dissi che non sarebbe cambiato nulla, pensavo che certe cose potessero durare per sempre, quando in realtà tutto può cambiare, anche le persone che sono con noi possono prendere una strada diversa e le cose possono finire. Le cose sono cambiate. Però credo che sia importante lavorare su sé stessi prima di prendere ogni decisione. In questo momento sono molto felice e sto amando, che è la cosa principale. Se amo me stesso? No, parlo di un’altra persona. Sono in una fase dove sto molto bene e vivo tutto con leggerezza.”

Pochi mesi dopo, Gianluca ha presentato ai suoi follower la nuova fidanzata, Claudia, pubblicando alcune foto insieme.

Al momento, quindi, nessuna conferma ufficiale su un presunto flirt con Brenda Asnicar, ma le voci continuano a rincorrersi. Tra video, sguardi, e rose sul palco, il pubblico resta in attesa di scoprire se tra i due ci sia davvero del tenero.