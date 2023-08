Biglietti ancora disponibili per il circo degli Oriele: Daniele e Oriana pizzicati insieme – FOTO

Venghino signori, venghino: i biglietti per assistere al circo degli Oriele sono ancora disponibili su tutte le piattaforme ed ogni sito di gossip che si rispetti. Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli sono stati avvistati ad Ibiza insieme facendo letteralmente piegare in due dalle risate gli amic* di Twitter.

Biglietti disponibili per il circo degli Oriele: Daniele e Oriana beccati insieme

Daniele Dal Moro, dopo aver fatto un video in cui svelava di essere stato lasciato fuori casa dalla sua ex fidanzata, forse ci ha riflettuto…

Il veneto, come di consueto, ha insultato Oriana su Twitter giurando di aver chiuso definitivamente la storia d’amore con la bella venezuelana ma, proprio in queste ore, qualcosa è cambiato…

Oriana e Daniele sono stati beccati ad Ibiza in compagnia dell’amico Tommaso e di Valentina Vignali (influecer conosciuta nella Casa del Grande Fratello in versione “Nip”):

Gli Oriele nel frattempo esultano e considerano questa storia d’amore “pazza” al punto giusto (a casa mia si chiama relazione “tossica”, ma tant’è…) e accusano i siti di gossip di adorare questo circo social.

Insultare la persona che dici di amare, denigrarla con video di “denuncia” ed esporre la tua relazione costantemente sotto gli occhi dei social è un comportamento patologico e svilente. Una storia d’amore non può e non DEVE diventare carne da macello e va preservata con le unghie e con i denti.

Live su Twitch e commenti maleducati su Twitter sono sbagliati e ingiusti.

Queste due persone non si rispettano e non hanno nemmeno la minima idea di cosa significhi proteggere una relazione, ficcatevelo bene in testa.