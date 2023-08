Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro si sono lasciati (di nuovo) e stanno anche perdendo di credibilità nei confronti dei follower che seguono da molto vicino questa serie TV in chiave trash.

Daniele va ad Ibiza ma Oriana non gli apre la porta: il circo continua

Daniele è volato ad Ibiza in compagnia di Valentina Vignali per poter nuovamente chiarire con Oriana ma, questa volta, la Marzoli non si è fatta intenerire e non ha aperto la porta al fidanzato.

Ovviamente come ha reagito Dal Moro? Condividendo tutto sui social e facendo letteralmente sfamare fan ed hater delle sue dinamiche amorose senza la minima protezione dei sentimenti:

Sono appena arrivato ad Ibiza e Oriana non mi apre la porta. Evitate di scrivermi, di prendere l’aereo ed andare perché sapevo che sarebbe finita così. Ora cercheremo un hotel che ci ospiti e basta. Auguro alla reina tutto il successo del mondo nei suoi percorsi televisivi e spero che questo discorso sia finito.

Naturalmente Daniele aveva già organizzato questo viaggio insieme alla sua amica Valentina Vignali ma far credere di essere andato di proposito da Oriana (e farla passare per cattiva) rende tutto drammatico e vittimista al punto giusto, mi rendo conto.