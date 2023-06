Benjamin Mascolo, intervistato da Vanity Fair, svela per quale motivo è finita la sua storia d’amore con Bella Thorne, dopo alcuni anni d’amore e la convivenza insieme negli Stati Uniti.

Benji ha lasciato l’America per fare ritorno in Italia dove, faticosamente, ha intrapreso un percorso di psicoterapia della durata di un anno:

Il musicista svela per quale motivo è finita con Bella Thorne:

Ho accettato delle cose che non avrei dovuto accettare. La bisessualità un problema? Assolutamente no, ho sempre rispettato il suo orientamento.

Posso dirle che nella nostra relazione non avevamo stabilito paletti precisi su questioni fondamentali nella costruzione di una famiglia: poliamore, poligamia… Anche il rapporto con il denaro ci ha allontanati. Io preferisco di gran lunga guadagnare meno ma essere soddisfatto e in pace con me stesso.

Credo che lo dimostrino le mie scelte di vita: abbiamo sciolto Benji e Fede all’apice del successo perché era arrivato il momento di dire stop e di raccontarci in maniera nuova. Bella invece aveva un approccio diverso: guadagnava milioni di dollari all’anno su OnlyFans, e non riusciva a sottrarsi.

Non l’ho mai giudicata, sono anche dell’idea che una donna debba essere libera di fare quello che vuole del proprio corpo, però ci vuole condivisione di valori e di vedute, altrimenti il castello crolla.