Belen Rodriguez, il saluto in diretta tv a Le Iene: “Ti prometto che torna”

Nella prima serata di ieri è stata inaugurata la nuova edizione de Le Iene ma senza Belen Rodriguez. La conduttrice e showgirl argentina ha lasciato il suo posto alla giornalista Veronica Gentili. Un ruolo pensato appositamente da Pier Silvio Berlusconi in questa sua rivoluzione a Mediaset. La Gentili ha condotto ieri la sua prima puntata con Max Angioni.

Belen Rodriguez salutata a Le Iene dalla nuova conduttrice

Solo verso metà puntata de Le Iene, la nuova conduttrice de Le Iene, Veronica Gentili, ha voluto rivolgere un pensiero alla precedente conduttrice, Belen Rodriguez. La giornalista ha allora esordito:

Voglio fare una cosa che non ho fatto prima, voglio salutare con affetto la persona che mi ha preceduto sul palco e che ha condotto Le Iene per oltre un anno, Belen Rodriguez.

Le sue parole sono state accolte da un forte applauso del pubblico e seguite da una piccola gag di Max Angioni il quale ha svelato di sentire la mancanza di Belen:

Ciao Belen, mi manchi, vorrei salutarti in maniera professionale. Belen ti bacio.

A tranquillizzarlo è stato la Gentili:

Torna a trovarci, ti prometto che torna.

Negli ultimi giorni si è parlato spesso della Rodriguez, soprattutto dopo le parole del suo ex compagno storico, Fabrizio Corona, il quale ha lasciato intendere che non stia attraversando un buon periodo. La sua “scomparsa” dai social e l’eccessivo dimagrimento, infatti, avevano fatto ipotizzare un periodo niente affatto semplice per la showgirl, dopo la rottura con Stefano De Martino (e nonostante il presunto nuovo compagno Elio Lorenzoni).