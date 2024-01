Belen Rodriguez negli ultimi anni ha compiuto una trasformazione interiore degna di essere raccontata. E lei ha deciso di farlo tra le pagine di Chi, tornando a parlare del periodo difficile che ha vissuto, ma soprattutto della voglia di tornare a vivere e di dedicarsi ai nuovi progetti in cantiere.

Belen Rodriguez torna a parlare del suo periodo buio

Nel corso della lunga intervista che troveremo sul nuovo numero del settimanale Chi, Belen Rodriguez si è raccontata senza filtri, parlando del periodo buio che ha dovuto affrontare, ammettendo le sue fragilità e spiegando cosa l’avrebbe portata a stare così male, dopo la fine del matrimonio con Stefano De Martino:

Sono caduta nel baratro anche perché mi mancavano amore, comprensione, rispetto, lealtà, i principi su cui si basa un matrimonio, nella buona e nella cattiva sorte. La gente a volte scappa di fronte ai problemi, se ne va, ti tradisce. L’amore è restare anche quando la persona non ti piace perché la vedi debole, questo è amore. Abbiamo perso il punto focale: puoi avere successo, i follower, ma se torni a casa e non hai l’amore non hai niente. Mi stavo giocando la vita, chiedevo aiuto. Sono caduta una volta in vent’anni e avevo bisogno che mi tenessero la mano come io l’ho tenuta a tutti. In passato sono andata a lavorare con le stampelle, sono andata a lavorare dopo un lutto grave, ho sempre tenuto fede ai miei impegni. Ma poi, se manco a un appuntamento per una volta, viene fuori che non sono affidabile.

La showgirl e conduttrice argentina è consapevole della sua unicità, ed in questo la stessa Belen ha trovato una forte somiglianza con Ilary Blasi:

Io non ho paura che trovino un’altra perché sono unica nel mio genere, come il titolo del documentario di Ilary. Come me non c’è nessuna, perché tutti siamo unici. Non ho problemi di insicurezza, ma mi ferisce la spietatezza, quando ci insultiamo anziché abbracciarci. Sono stata ferita ma, nonostante mi abbiano uccisa, non vado ad ammazzare gli altri, credo nel bene e nell’amore.

Infine ha parlato dei suoi progetti futuri, spiegando cosa desidera per il suo futuro:

Vorrei fare 1500 cose, alcune stanno prendendo corpo. Il mio obiettivo non è il successo, ma essere una persona di valore ed essere felice. Non sono una santa, ma oggi so chi sono e cosa voglio. E voglio che la mia coscienza, che la consapevolezza di non aver mai tradito me stessa, di aver sbagliato, ma di non aver mai fatto male a nessuno, siano più forti di quello che possono pensare gli altri.