Belen Rodriguez è diventata ufficialmente la regina delle confessioni croccanti. Dopo aver messo in piazza i tradimenti dell’ex marito Stefano De Martino, raccontando della sua depressione, è tornata a parlare su Instagram del suo momento no.

“Ero alla frutta”, Belen Rodriguez svela altri retroscena dopo le corna di Stefano

Rispondendo a una fan, che le ha confessato di aver cambiato idea su di lei dopo averla giudicata troppo in fretta, ha raccontato di essere arrivata “alla frutta” dopo aver scoperto le corna di Stefano De Martino.

Ma, ha sottolineato, è riuscita a risalire la china. Per farlo, ha dovuto guardare in faccia la realtà, ammettere i propri errori e acquisire una nuova consapevolezza:

Ti svelo un segreto. Manco io volevo seguirmi più, ero alla frutta. Adesso mi voglio bene di nuovo. Sono caduta in basso, ma mi sono rialzata con una diversa consapevolezza. Quindi, ti dico: viva gli errori commessi, brindo alle nostre fragilità, ai nostri sbagli, perché se li guardiamo in faccia senza paura ci insegnano a essere migliori.

Nel periodo di depressione Belen ha potuto contare sul supporto dei suoi famigliari più stretti e di Elio Lorenzoni, amico di vecchia data oggi suo nuovo fidanzato.

Con l’imprenditore bresciano, infatti, ha condiviso per anni un legame amichevole che si è poi evoluto in amore e passione.

A Domenica In, intervistata dall’amica Mara Venier, l’ex conduttrice de Le Iene ha persino detto di volersi risposare e non ha escluso di diventare madre per la terza volta.