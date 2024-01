Antonella Fiordelisi sta passando giornate più tempestose di una traversata in barca durante un tifone! L’influencer si trova in mezzo a una tempesta di critiche. La colpa? Essere stata etichettata come l’amante di Stefano De Martino con tanto di reazioni da parte di Belen Rodriguez.

Tra Antonella Fiordelisi e Stefano De Martino, secondo quanto apprende FanPage, ci sarebbe stato solo qualche bacio, e tutti e due erano single:

Fiordalisi ha incontrato De Martino, secondo quanto ha appreso Fanpage.it, in un’unica occasione, all’epoca in cui Belén era legata ad Antonino Spinalbese.

Belen Rodriguez, nel frattempo, ha mandato un messaggio audio rabbioso ad Antonella Fiordelisi proprio a Capodanno:

Nell’audio – che Fanpage.it ha ascoltato – la conduttrice argentina dà voce alla sua furia e più volte apostrofa l’ex gieffina come una poco di buono, sostenendo di avere visto una foto di Fiordelisi in reggiseno a casa di De Martino (circostanza che, ci riferiscono, non sarebbe mai accaduta). Belen sminuisce quella che evidentemente considera un’altra amante del suo ex marito, rimarcando la differenza professionale e di ceto sociale esistente tra loro.

La insulta prima di aggiungere di essersi vergognata all’epoca in cui Antonella condivise su Instagram una foto scattata insieme, scatto che la conduttrice argentina sostiene di averle permesso di lasciare online “per fare beneficenza”.

Le consiglia infine di non avvicinarla mai più, non utilizzarla per farsi pubblicità e predice che anche il nuovo compagno di Fiordelisi la scaricherà perché questo accade alle “poco di buono”.