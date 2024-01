Antonella Fiordelisi: notte di sesso con Antonino Spinalbese? Lei interviene

Antonella Fiordelisi ha avuto una storia per una notte con Antonino Spinalbese? Dopo il gossip su Stefano De Martino (con conseguente reazione di Belen Rodriguez), Dillinger News ha svelato una nuova indiscrezione bomba.

Antonella Fiordelisi, negli ultimi 3 mesi, quindi dopo la rottura tra Antonino e Belen già da molto tempo, ha passato una notte con Spinalbese? Si, ma solo una notte di passione, sesso e via. Poi, amici come prima.

La Fiordelisi, nonostante i giorni di vacanza, è voluta intervenire sulla questione smentendo il gossip:

Mi sto godendo questi bellissimi giorni di vacanza e mi ritrovo su dei gossip beceri per colpa di gente che non ha nulla da fare. Mai stata con gente fidanzata nella mia vita quindi per accuse gravi ci penseranno gli avvocati.