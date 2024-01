I presunti tradimenti di Stefano De Martino a Belen Rodriguez sono stati l’argomento di discussione della fine del 2013. Tra gli altri nomi emerge anche quello di Antonella Fiordelisi ma non è finita qui. La verità degli intrecci sotto coperta è emersa per merito di Dillinger News.

Il portale di Fabrizio Corona, infatti, ha confermato la scappatella di De Martino con l’ex concorrente del Grande Fratello Antonella Fiordelisi (prima del “fattaccio” amica anche di Belen).

Ecco cosa scrive il portale di Fabrizio Corona:

Noi abbiamo anche le chat di WhatsApp, ma è stata con De Martino quando Stefano non era ancora tornato con Belen, quindi lui non ha tradito l’argentina e lei non ha tradito le pseudo amicizia.