Questo 2024 è iniziato col botto: Belen Rodriguez, dopo aver confermato il tradimento di Stefano De Martino con Alessia Marcuzzi, ha continuato a lanciare bombe niente male in merito alle sue passate relazioni d’amore con i suoi ex.

In queste ore Alessandro Rosica (Investigatore Social) ha svelato alcuni presunti dettagli sulle scappatelle di Stefano De Martino e Belen Rodriguez, proprio come hanno fedelmente riportato i colleghi di Biccy.it:

Lei per me non è una santa e lo riconfermo, le dico lo stesso anche in privato. Però ho fatto molti scoop su Stefano.

Le signorine non sono 12 cara Belen, ma di più, guarda poi con chi ti ha tradita. Se vuoi ti mando tutto il materiale.

Gente vicino a Stefano, giornali forti, giornaletti piccoli, personaggi, non hanno voluto prendere le mie esclusive e non hanno voluto parlarne.

Io avevo foto, video, messaggi. Hanno voluto proteggere Stefano. Ok attaccare Belen, che non è una santa, ma perché lui deve passare da Santo? Far passare da poco di buono lei e lui da santo non va bene.