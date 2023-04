Dopo Alessandro, Bianca e Azzurra, arriva il nuovo fiocco rosa in casa di Beatrice Valli e Marco Fantini diventati genitori per la quarta volta proprio in queste ore: ma come si chiama la piccola?

Beatrice Valli e Marco Fantini genitori per la quarta volta

Beatrice e Marco hanno condiviso il post scrivendo: “Matilda Luce Fantini. 24/04/2023”. Tanti auguri ad una delle coppie più amate di Uomini e Donne.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da BEATRICE VALLI (@vallibeatrice)

Solamente pochi giorni fa, Beatrice Valli aveva aggiorna i follower: “Sono ancora qui. In tanti di voi mi hanno anche detto: sarebbe il colmo se nascesse il 25 aprile, il giorno di san Marco…”, raccontava.

La ex corteggiatrice di Uomini e Donne aveva spiegato ai follower che se la bambina fosse nata entro il 28 aprile sarebbe stato ottimo, altrimenti: “Poi capiremo se indurre il parto o meno. Intanto tornerò domenica sera far la visita per capire a che punto siamo con i valori e tutto, perché negli ultimi giorni bisogna fare i tracciati, monitorare la gravidanza in base al liquido eccetera…”.

L’influencer infatti è già mamma di Alessandro, di dieci anni, avuto da una precedente relazione, e di Bianca (2017) e Azzurra (2020), nate dall’amore con Marco Fantini, conosciuto nel 2014 a Uomini e Donne e sposato a maggio del 2022.

Tanti auguri alla coppia di neo genitori da parte nostra!