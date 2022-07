Marco Fantini e Beatrice Valli, dopo essere diventati da poco marito e moglie, si sono concessi degli scatti hot molto artistici. L’ex tronista di Uomini e Donne ha anche fatto dell’ironia anticipando le possibili reazioni della rete.

Marco Fantini e Beatrice Valli hot sui social: gli scatti bollenti dopo le nozze

Di fronte ad uno scatto in piscina come mamma ti ha fatto, a me verrebbe solamente da fare dei complimenti! Ed invece, sappiamo bene quanto la rete possa essere “moralista” in certi casi.

Per questo motivo, Marco Fantini, in maniera preventiva, condividendo delle fotografie senza veli raffiguranti anche la moglie Beatrice Valli, ha aggiunto nella didascalia: “Ma sei un papà…”, anticipando i possibili commenti degli hater.

Dal primo incontro fino al matrimonio

Beatrice Valli e Marco Fantini si sono conosciuti nel 2014 a Uomini e Donne. Nel 2017 è nata la loro primogenita Bianca e tre anni dopo hanno dato il benvenuto ad Azzurra.

La coppia, lo scorso 29 maggio, ha coronato la loro storia d’amore con un matrimonio celebrato a Capri con il rito civile, festeggiando circondati dall’amore dei loro figli, dei famigliari e degli amici.

“Un amore che oggi celebriamo con la nostra famiglia, promettendoci davanti ai nostri figli eterno amore”, ha scritto Beatrice sui social il giorno della nozze che la coppia avevo dovuto spostare per via della pandemia.

Beatrice Valli di recente aveva spiegato nelle storie su Instagram perché con Marco Fantini aveva scelto di sposarsi con il rito civile: “Per spostare gli ospiti dalla chiesa di Capri alla location ci voleva troppo tempo. Allora abbiano deciso di fare direttamente il rito civile nella villa”, aveva affermato l’ex volto di Uomini e Donne annunciando anche il matrimonio religioso: “Faremo una cosa molto intima, tra di noi, in chiesa qui a Milano, perché ci teniamo a sposarci in chiesa”.