Dopo lunghi silenzi, per Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi è giunto il momento di confrontarsi. Tutto ciò è accaduto dopo la diretta del Grande Fratello (nonostante il bidello l’abbia offesa durante un blocco pubblicitario).

Beatrice mostra (per sbaglio) la lettera di Garibaldi al GF

Essendo a conoscenza dell’inaspettata lettera scritta dal barman, l’attrice decide di tagliare subito la testa al toro e – al termine della diretta – chiede al ragazzo di consegnargliela per scoprirne il contenuto.

“Ho capito che questa lettera ti ha salvato. Hai giocato tutto” esclama, certa del fatto che lui abbia voluto giocarsi anche questa carta per essere salvato dal pubblico.

Pronto a smentire quanto appena ascoltato, Giuseppe racconta di aver scritto quelle parole lontano dagli occhi indiscreti dei suoi compagni e delle telecamere: “L’ho scritta in Confessionale” afferma e spiega che avrebbe dovuto consegnargliela solo dopo una sua eventuale eliminazione per dirle tutto ciò che non era stato in grado di farle sapere.

Avendola di fronte a sé, però, approfitta del momento per ribadire le sue scuse e, stanco di discutere, conclude:

È inutile che ripetiamo quello che tu hai detto a me e quello che io ho detto a te. Voglio che tu accetti le mie scuse.

“Non posso accettarle io, devono accettarle i miei figli”, ribatte Beatrice.

Durante la lettura della missiva, la stessa è stata inquadrata dalla regia mostrandone il contenuto:

"In te ho visto la donna che ogni uomo vorrebbe: bella, affascinante, forte, istintiva e soprattutto libera di pensare e agire."



La Luzzi, dopo averla letta ha concluso in maniera magistrale:

Ci sono anche le virgole, i punti, ti hanno aiutato a scriverla…