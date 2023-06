Bassi ascolti Isola dei Famosi: Ilary Blasi via da Mediaset? Cosa non andrebbe giù a Pier Silvio Berlusconi

Pier Silvio Berlusconi intende davvero disfarsi dell’Isola dei Famosi? Dopo un inizio più o meno incoraggiante, gli ascolti del reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi sono rimasti sempre bassini. Tanti ritiri, numeri non soddisfacenti ed un atteggiamento poco “collaborativo” da parte della conduttrice avrebbe portato Pier Silvio Berlusconi a valutare in maniera sempre più critica il futuro dell’Isola.

Isola dei Famosi, via Ilary Blasi: Berlusconi deluso

E’ quanto emerge dal settimanale Nuovo Tv secondo il quale Pier Silvio Berlusconi “avrebbe cominciato ad analizzare l’Isola dei Famosi e quello che sta vedendo in queste settimane di programmazione non avrebbe ottenuto la sua approvazione”.

Ma cosa, in particolare, non sarebbe andato giù all’ad di Mediaset? Si parla di bassi ascolti e costi troppo elevati, ma anche di un atteggiamento da parte di Ilary Blasi che non sarebbe stato ritenuto all’altezza del cachet ottenuto.

Proprio questo, secondo le voci sollevate dal settimanale Nuovo Tv, potrebbe portare all’addio di Ilary Blasi rispetto non solo alla conduzione dell’Isola dei Famosi ma addirittura di Mediaset. Stando al settimanale, Pier Silvio Berlusconi non sarebbe particolarmente soddisfatto dell’ultima edizione del reality condotto dall’ex di Totti.

I bassi ascolti sarebbero tra i principali motivi che avrebbero fatto preoccupare l’ad Mediaset: si parla di un calo evidente rispetto al passato. Ci sarebbero poi gli abbandoni da parte dei naufraghi e che avrebbero influenzato in maniera negativa l’andamento del programma. E cosa non meno fastidiosa, l’atteggiamento di Ilary che non piacerebbe molto ai vertici dell’Azienda.

Pare infatti, sempre citando lo stesso giornale, che la conduttrice abbia manifestato al termine di ogni puntata dell’Isola il desiderio di fare subito ritorno a casa e andare a dormire il prima possibile, mostrando al tempo stesso poco entusiasmo verso il reality. Eppure, secondo le indiscrezioni, Ilary Blasi guadagnerebbe grazie all’Isola una cifra non indifferente, pari a 300.000 euro, per ogni edizione del reality che presenta dal 2021.

L’edizione intanto volge al termine e non ci resta che attendere i prossimi mesi per capire quale sarà il destino del reality e della conduttrice.