Il 21 novembre Alessandro Basciano è stato arrestato con le accuse di minacce e stalking verso la sua ex compagna, Sophie Codegoni, in seguito a una querela presentata dalla ragazza il 14 novembre. L’arresto è avvenuto anche per un presunto episodio di aggressione ai danni di Mattia Ferrari, amico dell’ex tronista di Uomini e Donne.

Basciano e Sophie: perché lui è stato scarcerato e la denuncia (ritirata)

La misura cautelare in carcere è stata adottata per il “pericolo di reiterazione del reato”, come indicato nell’ordinanza firmata dal gip Anna Magelli. Tuttavia, a meno di 48 ore dal fermo, Basciano è stato scarcerato grazie alla presentazione di prove da parte della difesa, tra cui il ritiro di una precedente querela del dicembre 2023.

Sophie Codegoni smentisce il ritiro della querela

Nonostante nell’ordinanza sia riportato che Sophie avesse ritirato la querela del 2023, la ragazza ha negato categoricamente questa circostanza in un’intervista al Corriere della Sera: “Non l’ho mai ritirata. Mi ha stupita molto questa notizia. Poco dopo ho pregato il mio penalista di rallentare, ma non ho firmato per il ritiro in quanto c’erano tante cose che ancora non andavano”.

Tuttavia, secondo l’atto di scarcerazione, Sophie avrebbe dichiarato, in occasione della remissione, di aver ripreso una relazione armoniosa con Basciano, sia come coppia che come genitori della piccola Céline Blue.

Le prove presentate dalla difesa di Basciano

L’avvocato di Basciano, Leonardo D’Erasmo, ha fornito elementi fondamentali per dimostrare che la relazione tra i due non fosse caratterizzata da uno stato di paura o timore. Tra le prove emergono:

Screenshot di chat in cui Sophie avrebbe accettato le attenzioni di Basciano .

in cui avrebbe accettato le attenzioni di . Un documento che attesta il ritiro della querela del 2023, firmato da entrambi e autenticato dagli avvocati.

Secondo D’Erasmo, il ritiro della querela è ufficiale e legale, nonostante Sophie lo neghi: “Le firme sono autenticate. Quando un avvocato autentica una firma, ha lo stesso valore di un atto notarile”.

La posizione del gip e la scarcerazione

L’ordinanza del 23 novembre ha ritenuto che, in virtù del ritiro della querela del 2023 e delle prove presentate, “sono venuti meno i gravi indizi di colpevolezza e il pericolo di reiterazione del reato”. Di conseguenza, Basciano non ha ricevuto alcuna misura cautelare alternativa, come il divieto di avvicinamento o il braccialetto elettronico.

La vicenda rimane complessa e controversa, con versioni contrastanti tra i due ex partner. Sarà necessario attendere ulteriori sviluppi per chiarire definitivamente i fatti e le responsabilità.