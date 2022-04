Barù parla di Jessica e svela perché non si sono ancora incontrati

Barù e Davide Silvestri si sono ritrovati dopo il Grande Fratello Vip. L’occasione (televisiva) è stata la nuova ospitata, questa volta in coppia, nello studio di Verissimo, dove è stata celebrata la loro grande amicizia.

Barù e Davide: la loro amicizia ed i sentimenti

Dopo aver scherzato sulla loro amicizia “per clip”, Silvia Toffanin ha incalzato prontamente Davide Silvestri sul suo imminente matrimonio con la compagna Alessia. Davide è apparso incredulo:

Io mi sposo? Intanto non so come fate a sapere questa notizia, l’idea c’è ed è in programma, ci sto pensando… Io spero di farlo tra poco, quello che è il mio pensiero è farlo presto, con i dovuti accorgimenti… una cosa fatta bene e non di corsa. Se riesco ad organizzare tutto bene… settembre? Forse novembre, ci pensiamo…

Spazio anche ai sentimenti di Barù:

Amica? Spasimante? No, non ce l’ho. Sono tipo un guru del non sesso. Jessica non l’ho ancora vista, ho visto lui (Davide, ndr) due volte… se ho voglia di vederla? Si certo, ma basta… la gente che voglio vedere l’ho vista… anche lei ho voglia di vederla ma ho un sacco di cose da fare, devo fare dei viaggi… andrò a New York a vedere mia sorella e un’altra cosa che non posso dirti.

Dopo aver rivisto le parole di Jessica proprio a Verissimo, Barù ha aggiunto: