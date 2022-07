Barù, nella giornata di ieri, ha fatto una diretta “improvvisata” su Instagram dove ha parlato anche Jessica Selassiè, stuzzicando il suo amico speciale con il “Fanta Jerù”, gioco messo in piedi dagli amici di Twitter (e fan di entrambi gli ex concorrenti del Grande Fratello Vip) in perfetto stile “Fanta calcio”.

Barù e Jessica, i fan inventano il “Fanta Jerù”: la diretta che non ti aspetti

Barù ha chiesto ai fan cosa fosse il “Fanta Jerù” e la distribuzione dei punti: “Se pubblichi una foto con Jessica perdi punti”, hanno fatto sapere al ristoratore ed esperto di vini. Pronta la sua risposta:

No dai, veramente? Però è tanta roba… Se pubblico una di quelle foto poi mi rompete i coglion* per anni. Insomma, tutto l’internet mi rompe i coglion*.

E’ bastata questa frase per riaprire una faccenda “croccantella” lasciata un po’ in sospeso.

Jessica Selassiè, in diretta, ha stuzzicato ancora una volta Barù: “Mo’ ti faccio perdere”, ha scritto in merito al “Fanta Jerù”.

In tutto questo, io vorrei sapere solo due cose:

Perché nessuno mi ha informata sul Fanta Jerù (al quale – comunque – non saprei mai giocare) Barù cosa intende quando dice: “Però è tanta roba se pubblico una di quelle foto…”.

Visionari/e di tutto il mondo: unitevi!