Barbara d’Urso attende con ansia il nuovo anno. Sarà proprio dal prossimo gennaio che la popolare conduttrice rimasta a corto di programmi potrà finalmente non solo parlare e svelare tutta la sua verità, ma anche eventualmente pensare a qualche progetto per la tv. Fino ad allora, infatti, resterà legata ad un contratto in esclusiva con Mediaset.

Barbara d’Urso, ecco cosa potrebbe esserci nel suo futuro

Nel frattempo però, Barbara d’Urso non è di certo rimasta con le mani in mano: ha concluso da poco una vacanza-studio in quel di Londra dove per un mese ha perfezionato il suo inglese calandosi nei panni della studentessa modello. Poi è volata alla volta di Parigi, infine ha fatto ritorno a Milano, dove ha potuto trascorrere del tempo con la sua nipotina, facendo la nonna.

Ma cosa c’è nel suo futuro lavorativo? Ce lo svela oggi Azzurra Della Penna, giornalista di Chi, la quale ha dedicato un suo articolo sull’ultimo numero del settimanale di gossip e parlando proprio del futuro di Barbarella ha fatto sapere: “Ha qualcosa in serbo”.

Chi ha raccolto le principali indiscrezioni circolate finora sul conto della conduttrice, nel cui futuro potrebbe esserci Discovery. A tal proposito, si legge, “la responsabile della programmazione Laura Carafoli ha lasciato intendere tra le righe più volte di nutrire tanta stima nei suoi confronti”.

Nell’aria ci sarebbe anche l’attesa ospitata dall’amica Mara Venier a Domenica In (dopo Corona sarebbe un altro bel colpaccio per zia Mara), non prima però di essersi calata nei panni di “ballerina per una notte” per Ballando con le Stelle ed aver affrontato il voto di Selvaggia Lucarelli.

Noi, a questo punto, aspettiamo il nuovo anno con grande impazienza.