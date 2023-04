Barbara d’Urso a Ballando con le Stelle? E’ questo il gossip televisivo del momento che avrebbe preso piede con una sempre maggiore insistenza soprattutto dopo la pubblicazione di una foto social. Il riferimento è allo scatto Instagram postato dalla conduttrice di Pomeriggio 5 sul suo profilo e nel quale è immortalata con Lucio Presta, noto agente e marito di Paola Perego.

Barbara d’Urso a Ballando con le Stelle? Cosa c’è di vero nel gossip

Una pace, quella raggiunta tra Barbara d’Urso e Lucio Presta, che sembra presagire l’imminente (o quasi) approdo della conduttrice in Rai. Nel dettaglio si parla di un approdo di Barbara nella giuria di Ballando con le Stelle, ma al posto di chi? Secondo TvBlog, tra gli attuali giurati quello più vicino all’addio potrebbe essere proprio Selvaggia Lucarelli.

La giornalista, in realtà, in merito ha già replicato spiegando di essere ancora all’oscuro di tutto e preferendo non aggiungere nulla di più rispetto ai possibili sostituti. Ma cosa c’è invece di vero dietro l’approdo di Barbara d’Urso nello show di Rai1? A compiere un’analisi è stato Quotidiano Nazionale, che in merito scrive:

Ma cosa c’è di vero? Anzitutto, il fatto che la vicinanza con Lucio Presta dopo i rapporti burrascosi tra i due può portare qualcosa di rilevante dal punto di vista professionale. E poi che un giudice di Ballando con le Stelle che durante l’ultima edizione ha raccolto una marea di polemiche e critiche c’è eccome. Quindi? Quindi è possibile che Barbara D’Urso possa prendere il posto di Selvaggia Lucarelli nella prossima edizione di Ballando con le Stelle. Una semplice suggestione? Il dato di fatto è che questa sarebbe la soluzione più comoda per Carmelita per mettere un piede in Rai senza lasciare Mediaset. La conduttrice, infatti, potrebbe frequentare la tv di Stato soltanto per la parentesi di Ballando con le Stelle e intanto manterrebbe il suo contratto con Mediaset. E quindi accetterebbe anche un ruolo di “secondo piano” rispetto a quello della conduttrice Milly Carlucci? In realtà potrebbe, visto che quello dei giudici in Ballando con le Stelle è un ruolo di grande importanza e soprattutto visibilità.

Ovviamente si tratta ancora di una ipotesi e neppure l’unica. Altri nomi sarebbero trapelati nelle passate ore, tra cui quelli di Francesca Fagnani e Nunzia De Girolamo. Chi la spunterà alla fine?