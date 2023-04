Selvaggia Lucarelli fuori dalla giuria della prossima edizione di Ballando con le Stelle? E’ queste l’indiscrezione più ricorrente sul talent show ballerino in salsa vip condotto su Rai1 da Milly Carlucci. Per saperne di più con maggiore certezza occorrerà attendere il prossimo autunno, quando cioè approderà la nuova edizione del programma, ma sin da ora non si fanno attendere le croccantissime indiscrezioni sul cast.

Selvaggia Lucarelli lascia Ballando con le Stelle? Chi potrebbe sostituirla

Non si escludono novità clamorose sul piano del cast di Ballando con le Stelle, a partire dalla giuria. Per quanto riguarda le tre presenze maschili – Ivan Zazzaroni, Fabio Canino e Guillermo Mariotto – pare che siano state ampiamente confermate. Ovviamente vale lo stesso per la presidente di giuria Carolyn Smith, che attualmente è impegnata nuovamente nella sua dura battaglia contro il cancro.

Manca all’appello Selvaggia Lucarelli, la cui presenza già da tempo viene messa in dubbio. Secondo le indiscrezioni raccolte da TvBlog, sarebbe proprio suo il nome attualmente incerto. D’altronde che i rapporti tra la giornalista ed il resto del cast della giuria fossero tesi, non è certo un mistero. La decisione finale, tuttavia, dovrebbe giungere proprio dalla Lucarelli.

Ma se le strade dovessero dividersi, chi prenderebbe il posto di Selvaggia in giuria a Ballando? E qui arriva il bello… Il portale televisivo ha avanzato infatti un nome del tutto clamoroso: Barbara d’Urso. Pare infatti che la conduttrice di Pomeriggio 5 dal prossimo autunno potrebbe non essere più in Mediaset.

Tra gli altri nomi spunta anche quello della Belva per eccellenza, Francesca Fagnani, così come quelli di Nunzia De Girolamo e Luisella Costamagna. Ma a fare clamore sarebbe certamente il primo avanzato.