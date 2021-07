La prossima edizione dello show di Rai1, Ballando con le Stelle 2021, potrebbe essere davvero scoppiettante sotto vari punti di vista, a partire dal cast. La padrona di casa Milly Carlucci, infatti, sembra voler puntare su una rosa di concorrenti memorabili, almeno stando alle prime indiscrezioni.

Ballando con le Stelle 2021, indiscrezioni sul cast: i nuovi nomi

Nei giorni scorsi è trapelato il nome di Marco Castoldi, in arte Morgan, come predestinato a cimentarsi sulla pista da ballo del noto programma Rai, ma non è l’unico. Adesso TvBlog.it avanza anche il nome di un’attrice che potrebbe sorprendere: Sabina Guzzanti che, secondo il blog televisivo, “ci risulta essere stato contattato per far parte del cast del celebre programma della prima rete Rai”.

Ma le indiscrezioni non sono finite qui. Il portale BlastingNews cita tutti gli ultimi retroscena sulla nuova edizione di Ballando con le Stelle 2021 e tra i possibili nomi c’è anche quello dell’attrice Antonella Ferrari, che in diverse circostanze aveva avanzato il sogno di prendere parte allo show, nonostante la malattia, la Sla. Ospite di Mara Venier, a Domenica In, qualche settimana fa aveva ammesso:

Sarebbe una sfida contro me stessa per dimostrare che riesco ancora a muovere qualche passo!

Tra gli altri nomi, sempre secondo il portale, sarebbe trapelato quello di un volto Rai, il conduttore Beppe Convertini attualmente impegnato con Anna Falchi in Uno Weekend. E poi quello di una ex concorrente del GF Vip, Samantha De Grenet. Ma il vero sogno di Milly Carlucci sarebbe quello di riuscire a portare in pista uno sportivo molto amato, l’ex campitano della Roma Francesco Totti.

Nelle prossime settimane si andranno ad aggiungere nuovi possibili nomi in attesa delle attese conferme.