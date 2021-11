Siamo pronti ad assistere alla dodicesima puntata di Bake Off Italia 2021, in onda nella prima serata di oggi, venerdì 19 novembre, come sempre su Real Time. Alla conduzione del talent culinario più dolce della televisione nostrana troveremo Benedetta Parodi, accompagnata dai tre giudici: Ernst Knam, Damiano Carrara e Clelia d’Onofrio.

Bake Off Italia 2021, anticipazioni puntata 19 novembre

Cosa accadrà nel corso della nuova puntata di Bake Off Italia? L’appuntamento in programma sarà interamente dedicato all’arte della musica. Per la prova creativa si parte subito da un ospite molto gradito, ovvero l’ex giudice del programma, Casba della Zorza. I concorrenti dovranno realizzare una torta che prende il nome da un musicista, la “Mozarttorte”, la cui realizzazione sarà tutt’altro che facile. Ecco quali saranno gli ingredienti obbligatori: gianduia, pistacchio e marzapane.

Si passa quindi alla prova tecnica con un altro ospite, Armando Lombardi, che ha portato la sua torta dedicata a Gioacchino Rossini, “Sweet Rossini”. La difficoltà starà nella mancanza dell’indicazione dello zucchero necessario.

Infine la terza prova, quella a sorpresa, che vedrà Orietta Berti ospite d’onore: i concorrenti dovranno preparare una “Doll Cake”, ultima tendenza del cake design.

Replica e streaming

La puntata in onda stasera di Bake Off è già disponibile su Discovery+ solo per gli abbonati. Dopo la messa in onda su Real Time sarà visibile anche gratuitamente nella pagina dedicata al programma.

La replica di Bake Off Italia 2021 andrà in onda sabato 20 novembre 2021 alle 19:45; domenica 21 novembre 2021 alle 13:45; lunedì 22 novembre alle 16:35 su Real Time.