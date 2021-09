Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza si sono lasciati? La coppia interviene

La cronaca rosa vorrebbe Aurora Ramazzotti in rotta con tutti. Prima il presunto litigio con la migliore amica Sarah Daniele e poi la rottura con il fidanzato Goffredo Cerza. Entrambe le “news” sono state lanciate tra le chicche di gossip di Chi Magazine (e sono state prontamente smentite).

Aurora torna single e si dedica alla tv con Alvin un nuovo programma sui misteri per Italia 1. Da tempo Aurora Ramazzotti non appare in compagnia del fidanzato Goffredo Cerza. I due, infatti, si sono lasciati dopo tre anni d’amore.

La Ramazzotti oggi sta incanalando le sue energie nel lavoro e sta registrando con Alvin un nuovo programma sui misteri.