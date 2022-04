Ascolti Isola dei Famosi – La quinta puntata andata in onda lunedì 4 aprile con Ilary Blasi alla conduzione e Vladimir Luxuria e Nicola Savino in studio nel ruolo di opinionisti, si è portata a casa un discreto numero di spettatori. Ecco i dati auditel a seguire.

Ascolti Isola dei Famosi 2022, puntata 4 aprile

Rai1, Nero a metà: 4.611.000 spettatori (share 21,00%) Canale 5, L’isola dei famosi: 2.694.000 spettatori (share 17,78%) Rai3, Report: 2.166.000 spettatori (share 9,50%) Italia 1, Red: 1.192.000 spettatori (share 5,33%) Rete 4, Quarta repubblica: 970.000 spettatori (share 5,60%) Rai2, Delitti in Paradiso: 965.000 spettatori (share 3,94%) La7, Servant of the people: 821.000 spettatori (share 3,42%)

Dati auditel Isola, tutte le puntate

Prima puntata: 3.236.000 telespettatori, 23,3% di share Seconda puntata: 2.300.000 telespettatori 15.4% di share Terza puntata: 3.074.000 telespettatori 20,60% di share Quarta puntata: 2.380.000 telespettatori 15.7% di share Quinta puntata: 2.694.000 telespettatori 17,78% di share