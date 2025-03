Ascolti 9 marzo 2025: chi ha vinto la prima serata di sabato? Su Canale 5 è andata in onda l’ottava puntata di C’è posta per te con Maria De Filippi che si è dovuta scontrare con L’eredità serata Sanremo trasmessa su Rai1. Scopriamo quali sono stati i dati auditel.

L’ottava puntata di C’è posta per te è stata vista da 3.897.000 telespettatori, share 28.19%. Su Rai1, L’eredità – Speciale Sanremo ha intrattenuto 2.253.000 spettatori, con share del 15.45%.

#AscoltiTV la tv è in una crisi profonda di idee :non si raggiungono a marzo neanche i 4 milioni di telespettatori il sabato sera e spesso durante una serata non c’è sana competizione, mezze tv sono spente. Speriamo presto di vedere realmente qualcosa di nuovo e innovativo.

— valerio (@valerio49768144) March 9, 2025