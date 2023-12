Antonino Spinalbese, da sempre molto riservato, ha dovuto rispondere alle accuse di Belen Rodriguez che, attraverso un post pubblico, ha tirato in ballo la figlia Luna Marì parlando di avvocati e tribunale.

Adesso metto il telefono in pausa e parto serenamente per l’Argentina, spero tu abbia qualcuno di bravo per difenderti, perché ho perso la pazienza. Le bugie hanno le gambe corte, ricorda! Ci vediamo in tribunale.

Pronto l’intervento di Antonino:

Mi vergogno molto di essermi esposto per la prima volta mediaticamente, sarà la rabbia, saranno tante cose, ma in questo ci rimetterà mia figlia, ed io l’ho permesso, ma non faccio mai cose a caso, devo pensare al suo futuro che da questo momento è cambiato, perché due persone “adulte” non sono riuscite a risolvere i loro problemi in privato, ma la disperazione mi ha portato a questo, e credo che questo sia un nuovo inizio per me, e spero che lo sia per tutti quei padri, costretti a situazioni folli. Scusatemi.