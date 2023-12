“Ci vediamo in tribunale”: Belen Rodriguez ai ferri corti con Antonino, “minacce gravi, ora basta”

Il botta e risposta tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese via social è proseguito, e questa volta a replicare alle ultime parole dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip è stata l’argentina, che è tornata alla carica annunciando l’intenzione di procedere per le vie legali.

Belen Rodriguez ai ferri corti con Antonino Spinalbese

In una storia successiva, Belen Rodriguez si è rivolta all’ex compagno e padre di sua figlia Luna Marì, difendendosi dalle accuse e prendendo nettamente le distanze dall’uomo:

Distinto signor Antonino, se c’è una cosa che mi ha sempre contraddistinto è il fatto di non essermi mai nascosta da nulla. Ho sempre fatto tutto quanto alla luce del sole. Forse anche fin troppo. Gli italiani mi conoscono da 15 anni e lo sanno. Prendendomi anche giudizi e pregiudizi senza paura. Certo non inizio a mentire con lei, mi faccia la cortesia.

Belen ha quindi proseguito:

Le minacce sono molto gravi ed hanno bisogno dell’attenta supervisione di un giudice. Non si scherza con le mamme. Perché se ci fai spaventare i nostri figli percepiscono tutto quanto.

La Rodriguez ha quindi svelato di voler mettere in pausa il cellulare – e presumibilmente anche i social – in vista della partenza per l’Argentina, ed ha continuato:

Spero tu abbia qualcuno di bravo per difenderti. Perché ho perso la pazienza. Le bugie hanno le gambe corte! Ricorda! Ci vediamo in tribunale. Saluti.

In una successiva Story, l’argentina ha chiosato: