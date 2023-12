Dopo le precisazioni di Belen Rodriguez, anche Antonino Spinalbese ha condiviso un doloroso post svelando le sue ragioni in merito alle vacanze natalizie senza la figlia Luna Marì.

Antonino prosegue:

Posso anche essere un “pezzente” e ne sono orgoglioso, perché sono una persona di sani valori e principi. Pronto a prendermi cura di mia figlia per 24 ore al giorno per il resto della mia vita.

Essere un buon padre non significa nemmeno avere i milioni in banca per prendersi cura di una figlia.

Antonino ha svelato di non essere riuscito a vedere la figlia in questi giorni di festa:

Solo chi ha figli può capire cosa significhi averli vicini o lontani. Quanto ti possano mancare. E io in questi giorni di feste non ho potuto vedere mia figlia né per la vigilia, né a Natale. Come se non bastasse, domani, senza il mio consenso, partirà per un viaggio.