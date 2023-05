Antonella Fiordelisi, intervistata tra le pagine di Chi Magazine, parla dei suoi nuovi progetti dopo l’uscita dalla Casa del Grande Fratello Vip che ha consacrato il suo successo sui social.

Antonella Fiordelisi svela i nuovi progetti dopo il GF Vip

Cosa mi ha insegnato la scherma? Non ho dubbi: la disciplina. Come ogni tipo di sport del resto. Mi ha insegnato a superare le cose con più calma, ad accettare le sconfitte e a essere meno istintiva. Nella Casa mi sono fatta vedere come sono nella realtà. Ecco forse perché molte mi seguono. Essere diretti paga sempre, fingere non serve a nulla. Il Gf Vip mi ha aiutato a mostrare come sono, a mostrare il mio lato umano, quello più sensibile e dolce, che non sempre traspare dai social.

Tra i nuovi progetti dell’ex gieffina c’è la diffusione di una capsule collection di gioielli che prende spunto dagli scacchi, gioco particolarmente amato dalla Fiordelisi ed anche dal fidanzato Edoardo Donnamaria:

A breve lancio una capsule collection di gioielli in argento, che si chiamerà The Queen. Poi ho dei progetti per la tv, ma prima frequenterò un corso di dizione e recitazione perché per fare bisogna prima studiare.