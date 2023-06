Antonella Fiordelisi è in crisi con Edoardo Donnamaria? La ex concorrente del Grande Fratello Vip è lontana da qualche giorno dal suo fidanzato e condivide frasi sibilline nel suo account di Instagram.

Su Twitter, qualche giorno fa la Fiordelisi ha scritto: “Mai elemosinare attenzioni”. Successivamente il commento è stato sostituito con: “Mi assenterò per un po’ da Twitter. Non credo che faccia bene stare sempre qui”.

Poi la decisione: “Troppe cattiverie qui! Non è bello soprattutto quando una persona non sta bene! Addio Twitter”.

Su Instagram, invece, una fan le ha suggerito di sorridere perché: “sei la più bella del mondo”. Pronta la sua replica: “Ci sto provando!”, ha scritto la Fiordelisi mostrandosi fragile e delusa.

In più Alessandro Rosica (amico di Antonella) ha commentato in maniera piuttosto chiara:

Perché Antonella e Edoardo non fanno trash urlando e offendendosi nelle room, per poi riunirsi come se niente fosse. vogliono riservatezza senza fare scenate finte per guadagnarci. Cia https://t.co/VueJMB192g

— Alessandro Rosica (@Investigsocial) June 10, 2023