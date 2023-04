Sonia Bruganelli fa il bilancio del suo Grande Fratello Vip e svela, secondo lei, per quale motivo è stata Nikita Pelizon a vincere questa settima edizione e parla della possibilità di vedere Antonella Fiordelisi nel ruolo di Bonas di Avanti un altro.

“Nikita Pelizon è entrata nella casa del Grande Fratello Vip dalla partenza dell’edizione e questo è un valore aggiunto perché in un programma che dura sei mesi va premiata anche la resistenza”, svela Sonia intervistata da SuperGuidaTV.

Poi aggiunge:

Il pubblico l’ha premiata perché è rimasta coerente con la sua persona e soprattutto perché in un’edizione in cui le discussioni l’hanno fatta da padrone è arrivata fino alla fine senza sbraitare troppo.

Lei è rimasta fredda, attenta e non ha mai prestato il fianco alle emozioni negative che l’hanno travolta a partire dalla non meglio definita situazione con Luca Onestini fino ad arrivare al fatto di essersi trovata contro il gruppo degli altri inquilini.

La Bruganelli potrebbe tornare nel ruolo di opinionista del Grande Fratello Vip? “Ritengo sia tutto ancora molto prematuro. Anche l’anno scorso i tempi sono stati diversi. Quando lo saprò lo comunicherò”, precisa.

E per quanto riguarda la possibilità di vedere Antonella Fiordelisi nel ruolo di nuova Bonas di Avanti un altro, Sonia Bruganelli commenta:

Alcuni pensano che siccome è successo debba succedere di nuovo. Non ci ho pensato devo dire la verità ma credo che non abbia senso. Non faccio l’opinionista al Grande Fratello Vip per comprare le bonas o i bonus.