Dopo la sua esperienza nella Casa del GF Vip 7, Davide Donadei è tornato alla sua vita di sempre, nel suo amato Salento, alle prese con il lavoro nel ristorante. L’ex Vippone ha però dovuto fare ben presto i conti con le critiche e, spesso, con folli offese via social.

Ex Vippone minacciato di morte interviene sui social

Nel corso della sua permanenza nella Casa, Davide ha dimostrato di essere un lavoratore instancabile, tanto da trascorrere gran parte del tempo nel suo habitat naturale, ovvero in cucina. Terminata la sua esperienza televisiva, Donadei ha dimostrato di voler tornare alle sue precedenti abitudini lavorative.

Gli hater però sono proliferati sui social, con attacchi spesso fuori luogo e vergognosi, fino ad arrivare a vere e proprie minacce di morte.

Nelle ultime ore Donadei ha postato uno dei tanti messaggi ai quali ha però voluto rispondere in prima persona:

Non mi preoccupo dei commenti negativi, specialmente quelli di persone che giudicano senza conoscere il contesto o che si basano su frasi dette scherzando. Tuttavia, dobbiamo ricordare che siamo tutti esseri umani.

Penso che ci sia un limite a tutto, e desiderare la morte di qualcuno non è accettabile. Se ci sarà un altro commento del genere, soprattutto se pubblicato online e in grado di influenzare la salute mentale di mia madre, la persona che l’ha fatto dovrà affrontare le conseguenze.

Sono una persona buona, ma non sono scemo. Quindi, se non si riesce a capire le dinamiche delle situazioni, consiglio di spegnere la televisione. Ma guardare troppo la TV può far male e rendere le persone disumane. Ricordo ancora una volta di prestare attenzione e di avere rispetto.