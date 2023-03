Davide Donadei dopo il GF Vip torna sui social: la prima frecciatina è per la sua ex Chiara Rabbi?

Uno dei Vipponi che ha lasciato di recente la spiatissima Casa del GF Vip è Davide Donadei. Il cuoco salentino ed ex tronista di Uomini e Donne ha già fatto ritorno in terra salentina, nel suo ristorante e soprattutto sui social, dove ha voluto lasciare diversi messaggi.

Davide Donadei torna sui social dopo il GF Vip

Una volta fatto ritorno alla sua vita reale, Davide Donadei ha potuto riappropriarsi anche del suo cellulare e del profilo Instagram, sul quale negli ultimi giorni è tornato a postare. Il suo primo pensiero lo ha rivolto alla famiglia ed in modo particolare alla madre:

Ecco ciò di cui ho sentito maggiormente la mancanza: la mia meravigliosa famiglia e la mia unica e straordinaria MAMMA! All’interno della casa ho compreso molte cose, ho avuto modo di fermarmi e finalmente ho compreso l’importanza del TEMPO, una delle poche cose che non possiamo MAI gestire completamente. Il tempo scorre, tutto passa e spesso non ci accorgiamo che dobbiamo cercare di gestirlo al meglio. Da ora in poi cercherò di trovare un equilibrio per stare bene e gestire al meglio la mia vita, passando più tempo con la mia famiglia e con le persone a cui tengo. Affrettiamoci ad amare.

Ha successivamente postato un video direttamente dalla cucina del suo ristorante:

Wow, non ci ho messo nemmeno 48 ore per rimettermi a lavoro! Vi avviso però, non sono ancora al 100% quindi se mi scappa troppo sale o esagero con la cottura, sappiate che ho una giustificazione pronta.

Infine nelle passate ore è tornato con un terzo post che secondo molti sarebbe una frecciatina alla sua ex Chiara Rabbi:

A molti è stato facile parlare dicendo cose non vere per ottenere qualche click in più, il che non fa mai male negli affari di oggi. Sono bravo, ma non sono fesso; non dimenticatelo mai.

In effetti, la Rabbi nel corso della permanenza di Davide al GF Vip è spesso intervenuta commentando in maniera anche piuttosto piccata gli eventi che riguardavano da vicino il suo ex.