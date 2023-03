Orietta Berti torna a parlare di Antonella Fiordelisi e soprattutto della sua famiglia. In un post social, l’opinionista del GF Vip si è lasciata andare ad una riflessione partendo da un articolo di Vanity Fair in cui si sottolineava quello che era successo tra la cantante e l’ultima eliminata dal GF Vip.

Orietta Berti non perdona la famiglia di Antonella Fiordelisi

Dopo averlo già fatto in puntata, Orietta Berti ha sottolineato come il comportamento della famiglia di Antonella Fiordelisi non le sia andato per niente a genio:

Non commento le volgarità, falsità e le cattiverie che la famiglia di Antonella hanno avuto nei miei riguardi e dei miei famigliari, e che saranno state dettate da una uscita infelice, dall’ambizione o forse dall’aver preso troppo seriamente (e a volte con poca sportività) un gioco tv che come tale deve rimanere… con la sua leggerezza.

Successivamente la cantante e opinionista della settima edizione del GF Vip ha proseguito lanciando un sonoro appello:

Ci tengo però a fare un appello a tutto il mondo dei social network ed è quello di cercare di evitare sempre sterili polemiche e di evitare di usare insulti ed offese come fanno tanti leoni da tastiera. Dialogate con educazione, siate curiosi e ricordatevi che nella vita non serve né l’arroganza, né la supponenza, né il recitare una parte che non vi appartiene… perchè la vita è spesso dura per tutti e va affrontata nelle gioie e nelle difficoltà con il rispetto per il prossimo, con la positività e con il sorriso.

Il riferimento è, come spiegato, soprattutto ai numerosi haters. Nonostante l’appello della cantante, però, pare proprio che Antonella non abbia intenzione di fare un passo indietro e dopo la sua uscita avrebbe messo il suo personale ‘mi piace’ a vari commenti di utenti che si scagliavano contro di lei, tra cui anche l’opinionista.