Ieri sera Alfonso Signorini ha festeggiato il compleanno con molti ex protagonisti del Grande Fratello Vip. Tra i volti che non hanno presenziato al party comparivano Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria.

Proprio Antonella Fiordelisi ha voluto ringraziare e salutare Signorini tramite i social, condividendo una fotografia insieme:

Purtroppo stasera non ci saremo. Ma recupereremo appena saliremo a Milano. Grazie Alfonso, se tu non mi avessi scelta per il programma non ci saremmo mai incontrati io ed Edoardo. Ti vogliamo bene, ci vediamo presto.