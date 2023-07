Andreas Muller contro gli ex del Grande Fratello Vip: il duro sfogo social, ecco cosa è successo

In queste ore, un gossip sugli ex concorrenti del Grande Fratello Vip ha fatto il giro del web tanto che pure Andreas Muller è intervenuto sulla questione dicendo la sua tramite un duro commento condiviso su Instagram.

Andreas Muller contro gli ex del Grande Fratello Vip: cosa è successo

Nelle passate ore Deianira Marzano (e dopo anche Amedeo Venza) ha postato una Story contenente la soffiata di una fan delusa appartenente alla fanbase di una ex coppia nata nel GF Vip (non è chiaro a quale edizione si faccia riferimento). Secondo il racconto della fan, la coppia in questione avrebbe chiesto al fandom un regalo particolarmente costoso, ovvero una cucina da 13 mila euro!

La fan delusa, che ha chiesto chiaramente di restare anonima, ha spiegato di esserci rimasta particolarmente male poiché “mi sembravano due ragazzi semplici”.

Chi sarà la coppia bisognosa di una cucina super costosa?

Ma in che senso il link della cucina da 13 Mila Euro? pic.twitter.com/WaQzYqb6Qo — Sofia♡ (@sofiaessee) July 18, 2023

L’ex ballerino professionista di Amici di Maria De Filippi ha condiviso l’articolo di Trash Italiano aggiungendo: “Capite come siamo messi? Chi diventa famoso? Chi ca**o seguite? E chi mandiamo in televisione?”.

Ecco il post di Andreas.