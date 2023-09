Andrea Rigonat, chi è il marito di Elisa: matrimonio, figli e vita privata

Andrea Rigonat è il marito di Elisa Toffoli. La vita privata di questa splendida artista inevitabilmente va ad intrecciarsi con quella professionale dal momento il marito la supporta e lavora al suo fianco da oltre vent’anni.

Andrea Rigonat ecco chi è il marito di Elisa

Chitarrista di successo, produttore musicale e padre dei suoi due figli, Andrea Rigonat è una figura importante nella vita di Elisa. Per anni è stato lead guitar nella band che ha supportato la Toffoli durante i suoi tour per l’Italia. Importante anche il suo lavoro di produttore musicale. Oltre ad aver collaborato all’album Disco Heart della moglie, vanta molte altre collaborazioni con artisti del calibro di Marco Mengoni e Tiziano Ferro.

Nel 2010, dopo circa dieci anni d’amore, Andrea ed Elisa si sono sposati. Il matrimonio si è celebrato a Grado, in Friuli Venezia Giulia, con una cerimonia caratterizzata dalla musica come tema centrale. A prendere parte ad uno dei giorni più importanti per la coppia sono stati anche i loro due figli: Emma Cecile, nata nel 2009, e Sebastian, nato quattro anni dopo.

Elisa ed il marito Andrea Rigonat si sono conosciuti nel 1996, ovvero quando lui entrò nella band della cantante nel ruolo di lead guitar. All’epoca il chitarrista era fidanzato con una delle coriste, ma per Elisa fu un vero e proprio colpo di fulmine. Trascorse circa un anno prima che fosse lei a dichiararsi e da allora sono una delle coppie più solide della musica italiana.